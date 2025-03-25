Тест ПДД — как авто разъедутся с трамваями

Кто первый? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о преимуществах маршрутных транспортных средств. В каком порядке водители проедут участок дороги в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Трамваи одновременно, затем автомобили одновременно. Автомобили одновременно, затем трамваи одновременно. Белый автомобиль, затем оба трамвая, синий автомобиль. Желтый трамвай, белый автомобиль, красный трамвай, синий автомобиль.

Разбор задачи

Водители белого и синего автомобилей проезжают прямо, водители красного и желтого трамваев поворачивают направо.

Самая большая ошибка — считать, что при отсутствии знаков приоритета, транспортные средства должны разъехаться по правилу препятствия справа. Во-первых, на перекрестке равнозначных дорог трамвай всегда имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами. Во-вторых, никакого перекрестка в изображенной ситуации нет — трамвайные пути пересекают полосы движения нерельсовых транспортных средств вне перекрестка, о чем свидетельствует знак 1.20 "Перекрещивание с трамвайными путями".

Читаем пункт 17.3 ПДД:

"Вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств, преимущество предоставляется трамваю (кроме случаев выезда трамвая из депо)".

Таким образом, оба трамвая имеют преимущество перед обоими автомобилями.

Правильный ответ №1

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