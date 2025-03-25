Тест ПДР — як авто розʼїдуться з трамваями

Тестування з ПДР — як авто розʼїдуться з трамваями
Задача з теми про переваги маршрутних транспортних засобів. В якому порядку водії проїдуть ділянку дороги в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Трамваї одночасно, потім автомобілі одночасно.
- Автомобілі одночасно, потім трамваї одночасно.
- Білий автомобіль, потім обидва трамваї, синій автомобіль.
- Жовтий трамвай, білий автомобіль, червоний трамвай, синій автомобіль.
Розбір задачі
Водії білого та синього автомобілів проїжджають прямо, водії червоного та жовтого трамваїв повертають праворуч.
Найбільша помилка — вважати, що за відсутності знаків пріоритету, транспортні засоби мають роз'їхатися за правилом перешкоди праворуч. По-перше, на перехресті рівнозначних доріг трамвай завжди має перевагу перед нерейковими транспортними засобами. По-друге, жодного перехрестя в зображеній ситуації немає — трамвайні колії перетинають смуги руху нерейкових транспортних засобів поза перехрестям, про що свідчить знак 1.20 "Перехрещення з трамвайною колією".
Читаємо пункт 17.3 ПДР:
"Поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю (крім випадків виїзду трамвая з депо)".
Таким чином, обидва трамваї мають перевагу перед обома автомобілями.
Правильна відповідь №1
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