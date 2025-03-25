Тест ПДР — як авто розʼїдуться з трамваями

Хто перший? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про переваги маршрутних транспортних засобів. В якому порядку водії проїдуть ділянку дороги в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Трамваї одночасно, потім автомобілі одночасно. Автомобілі одночасно, потім трамваї одночасно. Білий автомобіль, потім обидва трамваї, синій автомобіль. Жовтий трамвай, білий автомобіль, червоний трамвай, синій автомобіль.

Розбір задачі

Водії білого та синього автомобілів проїжджають прямо, водії червоного та жовтого трамваїв повертають праворуч.

Найбільша помилка — вважати, що за відсутності знаків пріоритету, транспортні засоби мають роз'їхатися за правилом перешкоди праворуч. По-перше, на перехресті рівнозначних доріг трамвай завжди має перевагу перед нерейковими транспортними засобами. По-друге, жодного перехрестя в зображеній ситуації немає — трамвайні колії перетинають смуги руху нерейкових транспортних засобів поза перехрестям, про що свідчить знак 1.20 "Перехрещення з трамвайною колією".

Читаємо пункт 17.3 ПДР:

"Поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю (крім випадків виїзду трамвая з депо)".

Таким чином, обидва трамваї мають перевагу перед обома автомобілями.

Правильна відповідь №1

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