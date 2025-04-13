Тест ПДД с трамваем — кто проедет вторым на перекрестке

Тест ПДД на перекрестке с трамваем — кто проедет вторым
Задача по теме о проезде перекрестков. Какое транспортное средство проедет перекресток вторым в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua
Варианты ответа
- Велосипед.
- Трамвай.
Разбор задачи
На оборудованном светофорами регулируемом перекрестке велосипедист проезжает прямо, а водитель трамвая поворачивает направо.
Для обоих транспортных средств включен зеленый свет: для велосипедиста в основной секции, а для водителя трамвая — дополнительная зеленая стрелочка при основном красном свете.
Читаем пункт 16.9 ПДД:
"Во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".
Правильный ответ №2
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