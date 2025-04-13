Тест ПДД с трамваем — кто проедет вторым на перекрестке

Кто последний? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о проезде перекрестков. Какое транспортное средство проедет перекресток вторым в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua

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Варианты ответа

Велосипед. Трамвай.

Разбор задачи

На оборудованном светофорами регулируемом перекрестке велосипедист проезжает прямо, а водитель трамвая поворачивает направо.

Для обоих транспортных средств включен зеленый свет: для велосипедиста в основной секции, а для водителя трамвая — дополнительная зеленая стрелочка при основном красном свете.

Читаем пункт 16.9 ПДД:

"Во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".

Правильный ответ №2

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