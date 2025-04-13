Тест ПДР з трамваєм — хто проїде другим на перехресті

Хто останній? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть. Який транспортний засіб проїде перехрестя другим в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua

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Варіанти відповіді

Велосипед. Трамвай.

Розбір задачі

На обладнаному світлофорами регульованому перехресті велосипедист проїжджає прямо, а водій трамвая повертає праворуч.

Для обох транспортних засобів увімкнене зелене світло: для велосипедиста в основній секції, а для водія трамвая — додаткова зелена стрілочка при основному червоному світлі.

Читаємо пункт 16.9 ПДР:

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

Правильна відповідь №2

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