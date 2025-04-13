Тест ПДР з трамваєм — хто проїде другим на перехресті

Тест ПДР на перехресті з трамваєм — хто проїде другим
Задача з теми про проїзд перехресть. Який транспортний засіб проїде перехрестя другим в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua
Варіанти відповіді
- Велосипед.
- Трамвай.
Розбір задачі
На обладнаному світлофорами регульованому перехресті велосипедист проїжджає прямо, а водій трамвая повертає праворуч.
Для обох транспортних засобів увімкнене зелене світло: для велосипедиста в основній секції, а для водія трамвая — додаткова зелена стрілочка при основному червоному світлі.
Читаємо пункт 16.9 ПДР:
"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".
Правильна відповідь №2
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