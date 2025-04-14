Тест з ПДР — хто правильно повертає ліворуч на перехресті

Хто правий? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"

Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Хто з водіїв правильно зайняв смугу для руху перед поворотом ліворуч в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Водій білого автомобіля Водій мінівена. Обоє правильно розташувалися на смугах. Обоє неправильно розташувалися на смугах.

Розбір задачі

На перехресті перед поворотом ліворуч водій мінівена зайняв ліву смугу, а водій білого автомобіля — трамвайну колію попутного напрямку, розташовану на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів.

Читаємо пункт 11.8 ПДР:

"Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16 "Напрямки руху по смугах", 5.18 "Напрямок руху по смузі" або розміткою 1.18".

Дорожніх знаків та відповідної розмітки в зображеній ситуації немає, тому правильне розташування обрав водій білого автомобіля.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували цікаві задачі на знання правил дорожнього руху: