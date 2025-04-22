Тест з ПДР — хто проїде перехрестя першим

Хто перший? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв транспортних засобів проїде перехрестя першим та останнім в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій жовтого автомобіля перший, червоного останній. Водій зеленого автомобіля перший, червоного останній. Водій вантажівки перший, зеленого автомобіля останній. Водій жовтого автомобіля перший, зеленого останній. Водій червоного автомобіля перший, вантажівки останній.

Розбір задачі

На перехресті водії жовтого та червоного автомобілів повертають ліворуч, а водії вантажівки та зеленої машини проїжджають прямо.

Перехрестя не обладнане світлофорами, тому є нерегульованим. Але дорога на ньому нерівнозначні, позаяк тут встановлені знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги".

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Згідно зі знаками, що на другорядних дорогах знаходяться вантажівка та червоне авто, а жовтий та зелений автомобілі рухаються по головних. З них перевагу має водій жовтої машини, який є перешкодою з правого боку для водія зеленого авто.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Позаяк водії вантажівки та червоного авто знаходяться на рівнозначних по відношенню один до одного другорядних дорогах, то роз'їдуться вони за тим самим пунктом 16.12. Тут перевагу має водій вантажного автомобіля.

Таким чином правильний порядок роз'їзду матиме такий вигляд: жовтий автомобіль, зелений, вантажівка, червоний .

Правильна відповідь №1

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