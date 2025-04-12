Тест з ПДР — складна задача про роз’їзд на перехресті

Хто останній? Малюнок: exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку розʼїдуться на перехресті водії п’яти транспортних засобів?

Задачу запропонував канал Exist.ua

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Варіанти відповіді

Трамвай 1, трамвай 2, червоний автомобіль, фіолетовий, зелений. Трамвай 2, трамвай 1, червоний автомобіль, зелений, фіолетовий. Трамвай 2, трамвай 1, фіолетовий автомобіль, червоний, зелений. Трамвай 2, червоний автомобіль, трамвай 1, фіолетовий, зелений.

Розбір задачі

На перехресті водії трамвая 1 та фіолетового авто повертають ліворуч, водій червоного автомобіля їде прямо, а водії трамвая 2 та зеленої машини повертають праворуч.

Перехрестя не обладнане світлофором (тобто воно нерегульоване), але на ньому видно знак пріоритету 2.3 "Головна дорога". Згідно з ним, на головних дорогах перебувають водії червоного авто та обох трамваїв. Значить водії зеленого та фіолетового автомобілів зобов’язані їх пропустити.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Траєкторії трамваїв та червоного авто перетинаються, тож хтось когось має пропропустити.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі".

Тобто трамваї мають пріоритет, але хто з їхніх водіїв проїде першим?

Читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч. Цим правилом повинні керуватися між собою і водії трамваїв".

Позаяк трамвай 1 повертає ліворуч, то він має поступитися трамваю 2, який повертає праворуч. А після трамваїв третім проїде водій червоного авто.

Далі, згідно з тим же пункт 16.13 ПДР, водій фіолетового авто пропустить зелений автомобіль.

Отже, порядок роз’їзду буде таким: трамвай 2, трамвай 1, червоний автомобіль, зелений, фіолетовий автомобілі .

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували тести з правил дорожнього руху, які можуть попастися під час іспиту на водійські права: