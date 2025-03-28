Тест з ПДР — кому регулювальник дозволяє проїхати перехрестя

Хто проїде? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про регулювання руху. Який транспортний засіб може проїхати перехрестя в зображеній ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Червоний та зелений автомобілі. Зелений автомобіль та трамвай. Синій автомобіль та трамвай. Зелений автомобіль. Трамвай. Усім транспортним засобам рух заборонено.

Розбір задачі

На перехресті трамвай та зелений автомобіль повертають праворуч, синє авто — ліворуч, а червона машина проїжджає прямо. Порядок руху на перехресті визначається сигналами регулювальника, який стоїть з обома руками, витягнутими в сторони.

Читаємо пункт 8.8 ПДР:

"Руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми: з лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника; з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено".

Таким чином, водії зеленого та червоного авто не має права продовжити рух. Водієві синьої машини можна проїхати прямо та праворуч, але він має намір повернути ліворуч. Водієві трамвая дозволено лише рух прямо, але він поїде праворуч, тому також вимушений чекати іншого сигналу.

Правильна відповідь №6

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