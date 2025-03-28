Тест по ПДД — кому регулировщик разрешает проехать перекресток

Тест по ПДД на перекрестке — кому разрешает проехать регулировщик
Задача по теме о регулировании движения. Какое транспортное средство может проехать перекресток в изображенной ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Красный и зеленый автомобили.
- Зеленый автомобиль и трамвай.
- Синий автомобиль и трамвай.
- Зеленый автомобиль.
- Трамвай.
- Всем транспортным средствам движение запрещено.
Разбор задачи
На перекрестке трамвай и зеленый автомобиль поворачивают направо, синее авто — налево, а красная машина проезжает прямо. Порядок движения на перекрестке определяется сигналами регулировщика, который стоит с обеими руками, вытянутыми в стороны.
Читаем пункт 8.8 ПДД:
"Руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью: с левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика; со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".
Таким образом, водители зеленого и красного авто не имеет права продолжить движение. Водителю синей машины можно проехать прямо и направо, но он намерен повернуть налево. Водителю трамвая разрешено только движение прямо, но он поедет направо, поэтому также вынужден ждать другого сигнала.
Правильный ответ №6
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