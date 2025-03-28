Тест по ПДД — кому регулировщик разрешает проехать перекресток

Кто проедет? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о регулировании движения. Какое транспортное средство может проехать перекресток в изображенной ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Красный и зеленый автомобили. Зеленый автомобиль и трамвай. Синий автомобиль и трамвай. Зеленый автомобиль. Трамвай. Всем транспортным средствам движение запрещено.

Разбор задачи

На перекрестке трамвай и зеленый автомобиль поворачивают направо, синее авто — налево, а красная машина проезжает прямо. Порядок движения на перекрестке определяется сигналами регулировщика, который стоит с обеими руками, вытянутыми в стороны.

Читаем пункт 8.8 ПДД:

"Руки вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью: с левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика; со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".

Таким образом, водители зеленого и красного авто не имеет права продолжить движение. Водителю синей машины можно проехать прямо и направо, но он намерен повернуть налево. Водителю трамвая разрешено только движение прямо, но он поедет направо, поэтому также вынужден ждать другого сигнала.

Правильный ответ №6

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