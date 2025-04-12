Тест по ПДД — сложная задача о разъезде на перекрестке

Кто последний? Рисунок: exist.ua

Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке разъедутся на перекрестке водители пяти транспортных средств?

Задачу предложил канал Exist.ua

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Варианты ответа

Трамвай 1, трамвай 2, красный автомобиль, фиолетовый, зеленый. Трамвай 2, трамвай 1, красный автомобиль, зеленый, фиолетовый. Трамвай 2, трамвай 1, фиолетовый автомобиль, красный, зеленый. Трамвай 2, красный автомобиль, трамвай 1, фиолетовый, зеленый.

Разбор задачи

На перекрестке водители трамвая 1 и фиолетового авто поворачивают налево, водитель красного автомобиля едет прямо, а водители трамвая 2 и зеленой машины поворачивают направо.

Перекресток не оборудован светофором (то есть он нерегулируемый), но на нем виден знак приоритета 2.3 "Главная дорога". Согласно ему, на главных дорогах находятся водители красного авто и обоих трамваев. Значит водители зеленого и фиолетового автомобилей обязаны их пропустить.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Траектории трамваев и красного авто пересекаются, поэтому кто-то кого-то должен пропустить.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерегулируемыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге".

То есть трамваи имеют приоритет, но кто из их водителей проедет первым?

Читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо. Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители трамваев".

Так как трамвай 1 поворачивает налево, то он должен уступить трамваю 2, который поворачивает направо. А после трамваев третьим проедет водитель красного авто.

Далее, согласно тому же пункту 16.13 ПДД, водитель фиолетового авто пропустит зеленый автомобиль.

Следовательно, порядок разъезда будет таким: трамвай 2, трамвай 1, красный автомобиль, зеленый, фиолетовый автомобили .

Правильный ответ №2

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