Тест по ПДД — сложная задача о разъезде на перекрестке

Сложный тест ПДД — каким будет порядок разъезда на перекрестке
Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке разъедутся на перекрестке водители пяти транспортных средств?
Задачу предложил канал Exist.ua
Варианты ответа
- Трамвай 1, трамвай 2, красный автомобиль, фиолетовый, зеленый.
- Трамвай 2, трамвай 1, красный автомобиль, зеленый, фиолетовый.
- Трамвай 2, трамвай 1, фиолетовый автомобиль, красный, зеленый.
- Трамвай 2, красный автомобиль, трамвай 1, фиолетовый, зеленый.
Разбор задачи
На перекрестке водители трамвая 1 и фиолетового авто поворачивают налево, водитель красного автомобиля едет прямо, а водители трамвая 2 и зеленой машины поворачивают направо.
Перекресток не оборудован светофором (то есть он нерегулируемый), но на нем виден знак приоритета 2.3 "Главная дорога". Согласно ему, на главных дорогах находятся водители красного авто и обоих трамваев. Значит водители зеленого и фиолетового автомобилей обязаны их пропустить.
Читаем пункт 16.11 ПДД:
"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".
Траектории трамваев и красного авто пересекаются, поэтому кто-то кого-то должен пропустить.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерегулируемыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге".
То есть трамваи имеют приоритет, но кто из их водителей проедет первым?
Читаем пункт 16.13 ПДД:
"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо. Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители трамваев".
Так как трамвай 1 поворачивает налево, то он должен уступить трамваю 2, который поворачивает направо. А после трамваев третьим проедет водитель красного авто.
Далее, согласно тому же пункту 16.13 ПДД, водитель фиолетового авто пропустит зеленый автомобиль.
Следовательно, порядок разъезда будет таким: трамвай 2, трамвай 1, красный автомобиль, зеленый, фиолетовый автомобили.
Правильный ответ №2
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