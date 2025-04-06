Тест ПДД — кто кому уступит на перекрестке

Кто первый? Рисунок: auto-swiat.pl

Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил Auto Swiat.

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Варианты ответа

Водитель серого автомобиля. Водитель белого автомобиля. Разъедутся по договоренности.

Разбор задачи

На перекрестке, который не оборудован светофорами, а следовательно является нерегулируемым, водитель белого автомобиля проезжает прямо, а водитель серого - поворачивает налево.

На участке установлен знак 1.21 "Перекресток равнозначных дорог", который поможет решить эту задачу.

Этот дорожный знак предупреждает о приближении к перекрестку равнозначных дорог. Это значит, если водитель до этого все время ехал по главной дороге, то на перекрестке, перед которым установлен этот дорожный знак, все дороги являются равнозначными.

Читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

Итак, перед поворотом налево водитель серого автомобиля должен пропустить белую машину.

Правильный ответ №1

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