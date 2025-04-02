Тест ПДД — кто из водителей должен уступить на перекрестке

Тест ПДД о повороте налево — кто из водителей должен уступить
Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Школа Авто".
Варианты ответа
- Водитель зеленого автомобиля.
- Водитель желтого автомобиля.
Разбор задачи
Перекресток не оборудован светофорами, а следовательно является нерегулируемым. Но на этом участке дороги установлены знаки приоритета 2.3. "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги".
Согласно знакам, на главной дороге находится водитель желтого автомобиля, а водитель зеленой машины — на второстепенной.
Читаем пункт 16.11 ПДД:
"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".
Таким образом, несмотря на то, что водитель желтого авто, поворачивая налево съезжает с главной дороги на второстепенную, он имеет преимущество в изображенной ситуации.
Начинающие водители часто путаются, применяя к подобным ситуациям пункт 16.13 ПДД:
"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".
Но водитель зеленого автомобиля не находится с водителем желтой машины на равнозначных дорогах, ведь последний приближается по главной.
Правильный ответ №1
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