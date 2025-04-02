Тест ПДД — кто из водителей должен уступить на перекрестке

Кто первый? Рисунок: "Школа Авто"

Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа Авто".

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Варианты ответа

Водитель зеленого автомобиля. Водитель желтого автомобиля.

Разбор задачи

Перекресток не оборудован светофорами, а следовательно является нерегулируемым. Но на этом участке дороги установлены знаки приоритета 2.3. "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги".

Согласно знакам, на главной дороге находится водитель желтого автомобиля, а водитель зеленой машины — на второстепенной.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Таким образом, несмотря на то, что водитель желтого авто, поворачивая налево съезжает с главной дороги на второстепенную, он имеет преимущество в изображенной ситуации.

Начинающие водители часто путаются, применяя к подобным ситуациям пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

Но водитель зеленого автомобиля не находится с водителем желтой машины на равнозначных дорогах, ведь последний приближается по главной.

Правильный ответ №1

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