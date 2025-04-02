Тест ПДР — хто з водіїв має поступитися на перехресті

Хто перший? Малюнок: "Школа Авто"

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв повинен дати дорогу в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

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Варіанти відповіді

Водій зеленого автомобіля. Водій жовтого автомобіля.

Розбір задачі

Перехрестя не обладнане світлофорами, а отже є нерегульованим. Але на цій ділянці дороги встановлені знаки пріоритету 2.3. "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги".

Згідно зі знаками, на головній дорозі знаходиться водій жовтого автомобіля, а водій зеленої машини — на другорядній.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Таким чином, попри те, що водій жовтого авто, повертаючи ліворуч, з’їжджає з головної дороги на другорядну, він має перевагу в зображеній ситуації.

Водії-початківці часто плутаються, застосовуючи до подібних ситуації пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Але водій зеленого автомобіля не перебуває з водієм жовтої машини на рівнозначних дорогах, адже останній наближається головною.

Правильна відповідь №1

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