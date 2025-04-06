Тест ПДР — хто кому поступиться на перехресті

Хто перший? Малюнок: auto-swiat.pl

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв має дати дорогу в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Auto Swiat.

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Варіанти відповіді

Водій сірого автомобіля. Водій білого автомобіля. Розʼїдуться за домовленістю.

Розбір задачі

На перехресті, яке не обладнане світлофорами, а отже є нерегульованим, водій білого автомобіля проїжджає прямо, а водій сірого — повертає ліворуч.

На ділянці встановлено знак 1.21 "Перехрещення рівнозначних доріг", який допоможе розвʼязати цю задачу.

Цей дорожній знак попереджає про наближення до перехрестя рівнозначних доріг. Це означає, якщо водій до цього весь час їхав головною дорогою, то на перехресті, перед яким встановлено цей дорожній знак, усі дороги є рівнозначними.

Читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Отже, перед поворотом ліворуч водій сірого автомобіля має пропустити білу машину.

Правильна відповідь №1

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