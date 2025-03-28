Тест ПДД на перекрестке — кто главный, мопед или грузовик

Кто главный? Рисунок: "Украина за рулем"

Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей — мопеда или грузовика — первым проедет перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложила "Украина за рулем".

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Варианты ответа

Водитель грузовика Водитель мопеда

Разбор задачи

На перекрестке работают светофоры. Также на участке установлены знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу" перед водителем мопеда, и 2.3 "Главная дорога" перед водителем грузовика.

Читаем пункт 16.1 ПДД:

"Перекресток, где очередность проезда определяется сигналами светофора или регулировщика, считается регулируемым. На таком перекрестке знаки приоритета не действуют".

Таким образом, на дорожные знаки в изображенной ситуации можно не обращать внимания.

Для обоих участников дорожного движения включен зеленый свет: для водителя грузовика, который проезжает прямо — стрелочка в дополнительной секции, для водителя мопеда, поворачивающего налево — в основной секции.

Читаем пункт 16.9 ПДД:

"При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".

Таким образом, преимущество имеет водитель мопеда, который проедет изображенный перекресток первым.

Правильный ответ №2

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