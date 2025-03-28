Тест ПДД на перекрестке — кто главный, мопед или грузовик

Тестирование ПДД — кто главный, мопед или грузовик
Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей — мопеда или грузовика — первым проедет перекресток в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложила "Украина за рулем".
Варианты ответа
- Водитель грузовика
- Водитель мопеда
Разбор задачи
На перекрестке работают светофоры. Также на участке установлены знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу" перед водителем мопеда, и 2.3 "Главная дорога" перед водителем грузовика.
Читаем пункт 16.1 ПДД:
"Перекресток, где очередность проезда определяется сигналами светофора или регулировщика, считается регулируемым. На таком перекрестке знаки приоритета не действуют".
Таким образом, на дорожные знаки в изображенной ситуации можно не обращать внимания.
Для обоих участников дорожного движения включен зеленый свет: для водителя грузовика, который проезжает прямо — стрелочка в дополнительной секции, для водителя мопеда, поворачивающего налево — в основной секции.
Читаем пункт 16.9 ПДД:
"При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".
Таким образом, преимущество имеет водитель мопеда, который проедет изображенный перекресток первым.
Правильный ответ №2
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:
- Тест по ПДД на переезде: как правильно развернуться?
- Тест ПДД на сложном перекрестке: кто пропускает?
Читайте Новини.LIVE!