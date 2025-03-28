Тест ПДР на перехресті — хто головний, мопед чи вантажівка

Хто головний? Малюнок: "Україна за кермом"

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв — мопеда чи вантажівки — першим проїде перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

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Варіанти відповіді

Водій вантажівки Водій мопеда

Розбір задачі

На перехресті працюють світлофори. Також на ділянці встановлені знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу" перед водієм мопеда, та 2.3 "Головна дорога" перед водієм вантажівки.

Читаємо пункт 16.1 ПДР:

"Перехрестя, де черговість проїзду визначається сигналами світлофора чи регулювальника, вважається регульованим. На такому перехресті знаки пріоритету не діють".

Таким чином, на дорожні знаки в зображеній ситуації можна не зважати.

Для обох учасників дорожнього руху увімкнене зелене світло: для водія вантажівки, який проїжджає прямо — стрілочка у додатковій секції, для водія мопеда, що повертає ліворуч — в основній секції.

Читаємо пункт 16.9 ПДР:

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

Таким чином, перевагу має водій мопеда, який проїде зображене перехрестя першим.

Правильна відповідь №2

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