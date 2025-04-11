Тест ПДР на перехресті — куди може проїхати авто

Куди можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. За якими напрямками дозволено рух водієві синього авто в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

В. Г. А та Б. За усіма напрямками, окрім В. Усі напрямки дозволені. Усі напрямки заборонені.

Розбір задачі

На перехресті водієві синього авто пропонуються чотири напрямки для продовження руху: праворуч (А), прямо (Б), ліворуч (В) та розворот (Г).

На світлофорі увімкнений червоний сигнал, який забороняє рух в усіх напрямках. Але в додатковій секції горить зелена стрілочка, яка дозволяє виконати поворот ліворуч та розворот.

На ділянці встановлені дорожні знаки 2.3 "Головна дорога" та 2.23 "Поворот ліворуч заборонено". Останній, на відміну від світлофора, рух ліворуч забороняє.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Тобто світлофор зупиняє дію знаку пріоритету 2.3 "Головна дорога", але не може скасувати заборонний знак 2.23 "Поворот ліворуч заборонено".

Таким чином, повернути ліворуч водій синього авто не може, але знак 2.23 не забороняє розворот (Г).

Нарешті, проїхати прямо або праворуч забороняє червоний сигнал світлофора.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: