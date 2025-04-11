Тест ПДД на перекрестке — куда может проехать авто

Куда можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о регулировании дорожного движения. По каким направлениям разрешено движение водителю синего авто в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

В. Г. А и Б. По всем направлениям, кроме В. Все направления разрешены. Все направления запрещены.

Разбор задачи

На перекрестке водителю синего авто предлагаются четыре направления для продолжения движения: направо (А), прямо (Б), налево (В) и разворот (Г).

На светофоре включен красный сигнал, который запрещает движение во всех направлениях. Но в дополнительной секции горит зеленая стрелочка, которая позволяет выполнить поворот налево и разворот.

На участке установлены дорожные знаки 2.3 "Главная дорога" и 2.23 "Поворот налево запрещен". Последний, в отличие от светофора, движение налево запрещает.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

То есть светофор останавливает действие знака приоритета 2.3 "Главная дорога", но не может отменить запрещающий знак 2.23 "Поворот налево запрещен".

Таким образом, повернуть налево водитель синего авто не может, но знак 2.23 не запрещает разворот (Г).

Наконец, проехать прямо или направо запрещает красный сигнал светофора.

Правильный ответ №2

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