Тест по ПДД — кто кого пропускает на круговом перекрестке

Кто первый? Рисунок: Exist.ua

Задача по темам о проезде перекрестков и о начале движения и изменении его направления. В каком порядке автомобили проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua

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Варианты ответа

Синий автомобиль, зеленый, красный. Зеленый автомобиль, синий, красный. Зеленый автомобиль, красный, синий. Красный автомобиль, синий, зеленый.

Разбор задачи

Водитель синей машины заезжает на круговой перекресток, обозначенный знаком 4.10 "Круговое движение", а водители зеленого и красного автомобилей уже движутся по кругу. Причем водитель красного авто намерен перестраиваться на полосу, по которой едет водитель зеленого.

Траектории движения всех трех автомобилей пересекаются, следовательно, нужно построить порядок разъезда.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и которые обозначены дорожным знаком 4.10, предоставляется транспортным средствам, уже движущимся по кругу".

Таким образом, последним проедет перекресток водитель синего автомобиля.

Далее читаем пункт 10.3 ПДД:

"В случае перестроения водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".

Следовательно, водитель красного автомобиля должен уступить дорогу водителю зеленого.

Правильный порядок разъезда будет таким: зеленый автомобиль, красный, синий .

Правильный ответ №3

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