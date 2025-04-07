Тестирование ПДД — куда может проехать трактор

Куда поехать? Рисунок: "Украина за рулем"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о расположении транспортных средств на дороге. В каких направлениях может продолжить движение водитель трактора в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложила "Украина за рулем".

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Варианты ответа

А, Б, В А, В А Б

Разбор задачи

Водителю трактора предложено три направления для дальнейшего движения: прямо, налево и разворот.

Обратим внимание, что водитель едет по дороге с тремя полосами для движения в одну сторону. Поэтому читаем пункт 11.2 ПДД:

"На дорогах, имеющих две и более полос для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестроение перед поворотом налево или разворотом".

Так как крайняя правая полоса свободна, то водитель трактора для движения прямо должен был выбрать именно ее. А вот повернуть налево со средней полосы он может.

Для разворота водитель трактора был обязан перестроиться в крайнюю левую полосу. Читаем пункт 11.6 ПДД:

"На дорогах, имеющих три и более полосы для движения в одном направлении, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т, тракторам, самоходным машинам и механизмам разрешается выезжать на крайнюю левую полосу только для поворота налево и разворота, а в населенных пунктах на дорогах с односторонним движением, кроме этого, — для остановки слева, в разрешенных случаях, с целью загрузки или разгрузки".

Знак 3.16 "Движение транспортных средств, нагрузка на ось которых превышает ... т, запрещено" и табличка 7.3.1 "Направление действия" запрещают поворачивать налево транспортным средствам с осевой нагрузкой более 4 т. Но этот знак явно не распространяется на сравнительно легкий трактор.

Правильный ответ №4

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