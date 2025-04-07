Тестування ПДР — куди може проїхати трактор

Куди поїхати? Малюнок: "Україна за кермом"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. В яких напрямках може продовжити рух водій трактора в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

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Варіанти відповіді

А, Б, В А, В А Б

Розбір задачі

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Водієві трактора запропоновано три напрямки для подальшого руху: прямо, ліворуч та розворот.

Звернемо увагу, що водій їде дорогою з трьома смугами для руху в один бік. Тому читаємо пункт 11.2 ПДР:

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"На дорогах, які мають дві та більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об’їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом".

Позаяк крайня права смуга вільна, то водій трактора для руху прямо повинен був вибрати саме її. А от повернути ліворуч з середньої смуги він може.

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Для розвороту водій трактора був зобовʼязаний перестроїтися у крайню ліву смугу. Читаємо пункт 11.6 ПДР:

"На дорогах, які мають три та більше смуги для руху в одному напрямку, вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т, тракторам, самохідним машинам і механізмам дозволяється виїжджати на крайню ліву смугу лише для повороту ліворуч та розвороту, а у населених пунктах на дорогах з одностороннім рухом, крім цього, — для зупинки зліва, в дозволених випадках, з метою завантаження чи розвантаження".

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Знак 3.16 "Рух транспортних засобів, навантаження на вісь яких перевищує ... т, заборонено" та табличка 7.3.1 "Напрямок дії" забороняють повертати ліворуч транспортним засобам з осьовим навантаженням понад 4 т. Але цей знак явно не поширюється на порівняно легкий трактор.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували цікаві задачі для перевірки знань з ПДР:

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