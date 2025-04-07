Тест з ПДР — хто кого пропускає на круговому перехресті

Хто перший? Малюнок: Exist.ua

Задача з тем про проїзд перехресть та про початок руху та зміну його напрямку. В якому порядку автомобілі проїдуть перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Синій автомобіль, зелений, червоний. Зелений автомобіль, синій, червоний. Зелений автомобіль, червоний, синій. Червоний автомобіль, синій, зелений.

Розбір задачі

Водій синьої машини заїжджає на кругове перехрестя, позначене знаком 4.10 "Круговий рух", а водії зеленого та червоного автомобілів вже рухаються по колу. При чому водій червоного авто має намір перестроюватися на смугу, по якій їде водій зеленого.

Траєкторії руху усіх трьох автомобілів перетинаються, отже потрібно побудувати порядок роз’їзду.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10, надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу".

Таким чином, останнім проїде перехрестя водій синього автомобіля.

Далі читаємо пункт 10.3 ПДР:

"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".

Отже, водій червоного автомобіля має поступитися водію зеленого.

Правильний порядок роз’їзду буде таким: зелений автомобіль, червоний, синій .

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: