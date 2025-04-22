Тест по ПДД — кто проедет перекресток первым

Тест по ПДД на перекрестке — кто проедет первым
Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей транспортных средств проедет перекресток первым и последним в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель желтого автомобиля первый, красного последний.
- Водитель зеленого автомобиля первый, красного последний.
- Водитель грузовика первый, зеленого автомобиля последний.
- Водитель желтого автомобиля первый, зеленого последний.
- Водитель красного автомобиля первый, водитель грузовика последний.
Разбор задачи
На перекрестке водители желтого и красного автомобилей поворачивают налево, а водители грузовика и зеленой машины проезжают прямо.
Перекресток не оборудован светофорами, поэтому является нерегулируемым. Но дорога на нем неравнозначная, поскольку здесь установлены знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги".
Читаем пункт 16.11 ПДД:
"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".
Согласно знакам, на второстепенных дорогах находятся грузовик и красное авто, а желтый и зеленый автомобили движутся по главным. Из них преимущество имеет водитель желтой машины, который является помехой с правой стороны для водителя зеленого авто.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Так как водители грузовика и красного авто находятся на равнозначных по отношению друг к другу второстепенных дорогах, то разъедутся они по тому же пункту 16.12. Здесь преимущество имеет водитель грузового автомобиля.
Таким образом правильный порядок разъезда будет выглядеть так: желтый автомобиль, зеленый, грузовик, красный.
Правильный ответ №1
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