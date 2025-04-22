Тест по ПДД — кто проедет перекресток первым

Кто первый? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей транспортных средств проедет перекресток первым и последним в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель желтого автомобиля первый, красного последний. Водитель зеленого автомобиля первый, красного последний. Водитель грузовика первый, зеленого автомобиля последний. Водитель желтого автомобиля первый, зеленого последний. Водитель красного автомобиля первый, водитель грузовика последний.

Разбор задачи

На перекрестке водители желтого и красного автомобилей поворачивают налево, а водители грузовика и зеленой машины проезжают прямо.

Перекресток не оборудован светофорами, поэтому является нерегулируемым. Но дорога на нем неравнозначная, поскольку здесь установлены знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги".

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Согласно знакам, на второстепенных дорогах находятся грузовик и красное авто, а желтый и зеленый автомобили движутся по главным. Из них преимущество имеет водитель желтой машины, который является помехой с правой стороны для водителя зеленого авто.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Так как водители грузовика и красного авто находятся на равнозначных по отношению друг к другу второстепенных дорогах, то разъедутся они по тому же пункту 16.12. Здесь преимущество имеет водитель грузового автомобиля.

Таким образом правильный порядок разъезда будет выглядеть так: желтый автомобиль, зеленый, грузовик, красный .

Правильный ответ №1

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