Быстрый тест ПДД — куда может проехать тракторист

Куда можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков. Куда разрешается продолжить движение трактористу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Только прямо. Прямо и налево. Только направо. Прямо и направо. Только налево Все направления разрешены.

Разбор задачи

На перекрестке трактористу предлагаются три варианта для дальнейшего движения: прямо, направо и налево.

Чтобы определить, какое из направлений разрешено, нужно прочитать дорожные знаки, установленные перед перекрестком.

Знак приоритета 2.1 "Уступить дорогу" решить задачу не поможет, ведь в вопросе не идет речь об очередности проезда перекрестка.

Следующий знак 3.3 "Движение грузовых автомобилей запрещено" запрещает движение грузовых автомобилей и соединений транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т (если на знаке не указана масса) или с такой, которая превышает указанную на знаке, а также тракторов, самоходных машин и механизмов.

То есть движение запрещено не только для грузовиков, но и для тракторов.

Наконец табличка 7.3.1 "Направление действия" указывает, что направление направо для трактора невозможно.

Но ничто не запрещает трактористу проехать прямо или повернуть налево.

Правильный ответ №2

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