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Интересный тест ПДД — куда может проехать трактор

23 апреля 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Быстрый тест ПДД — куда может проехать тракторист
Куда можно? Рисунок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знание дорожных знаков. Куда разрешается продолжить движение трактористу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Только прямо.
  2. Прямо и налево.
  3. Только направо.
  4. Прямо и направо.
  5. Только налево
  6. Все направления разрешены.

Разбор задачи

Тест з ПДР: куди може проїхати тракторист?

На перекрестке трактористу предлагаются три варианта для дальнейшего движения: прямо, направо и налево.

Чтобы определить, какое из направлений разрешено, нужно прочитать дорожные знаки, установленные перед перекрестком.

Знак приоритета 2.1 "Уступить дорогу" решить задачу не поможет, ведь в вопросе не идет речь об очередности проезда перекрестка.

Следующий знак 3.3 "Движение грузовых автомобилей запрещено" запрещает движение грузовых автомобилей и соединений транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т (если на знаке не указана масса) или с такой, которая превышает указанную на знаке, а также тракторов, самоходных машин и механизмов.

То есть движение запрещено не только для грузовиков, но и для тракторов.

Наконец табличка 7.3.1 "Направление действия" указывает, что направление направо для трактора невозможно.

Но ничто не запрещает трактористу проехать прямо или повернуть налево.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи на знание правил дорожного движения:

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