Быстрый тест ПДД — куда может проехать тракторист

Интересный тест ПДД — куда может проехать трактор
Задача на знание дорожных знаков. Куда разрешается продолжить движение трактористу в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только прямо.
- Прямо и налево.
- Только направо.
- Прямо и направо.
- Только налево
- Все направления разрешены.
Разбор задачи
На перекрестке трактористу предлагаются три варианта для дальнейшего движения: прямо, направо и налево.
Чтобы определить, какое из направлений разрешено, нужно прочитать дорожные знаки, установленные перед перекрестком.
Знак приоритета 2.1 "Уступить дорогу" решить задачу не поможет, ведь в вопросе не идет речь об очередности проезда перекрестка.
Следующий знак 3.3 "Движение грузовых автомобилей запрещено" запрещает движение грузовых автомобилей и соединений транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т (если на знаке не указана масса) или с такой, которая превышает указанную на знаке, а также тракторов, самоходных машин и механизмов.
То есть движение запрещено не только для грузовиков, но и для тракторов.
Наконец табличка 7.3.1 "Направление действия" указывает, что направление направо для трактора невозможно.
Но ничто не запрещает трактористу проехать прямо или повернуть налево.
Правильный ответ №2
Ранее мы предлагали интересные задачи на знание правил дорожного движения:
- Тест по ПДД на перекрестке: кто проедет первым?
- Тест ПДД о повороте налево на перекрестке: кто кого пропускает?
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