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Тест ПДР — в якій послідовності авто розʼїдуться з трамваєм

Ua en ru
Дата публікації: 25 квітня 2025 20:40
Тест ПДР з трамваєм — в якій послідовності розʼїдуться транспортні засоби
Хто кого пропускає? Малюнок: Exist.ua
Ключові моменти Варіанти відповіді Розбір задачі Правильна відповідь

Задача про переваги маршрутних транспортних засобів. В якому порядку проїдуть ділянку дороги транспортні засоби в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua

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Варіанти відповіді

  1. Білий автомобіль, трамвай, вантажівка
  2. Білий автомобіль та вантажівка разом, трамвай
  3. Трамвай, вантажівка та білий автомобіль разом.
  4. Вантажівка, трамвай, білий автомобіль.

Розбір задачі

Тест з ПДР: в якому порядку розʼїдуться транспортні засоби?

На ділянці дороги водії трамвая, білого легкового автомобіля та вантажівки проїжджають прямо. Траєкторія руху трамвая перетинається з траєкторіями машин, отже хтось має поступитися.

На малюнку видно, що водій трамвая прямує в депо.

Одразу слід зазначити, що на малюнку немає жодного перехрестя. Просто трамвайні колії перетинають смугу руху автомобілів.

Читаємо пункт 17.3 ПДР:

"Поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових ТЗ, перевага надається трамваю (крім випадків виїзду трамвая з депо)".

Якби трамвай виїжджав з депо, то його водій мав почекати, поки проїдуть водії легковика та вантажівки. Але відбувається рівно навпаки — трамвай заїжджає в депо, а отже, саме водії машин змушені пропускати.

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували цікаві задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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