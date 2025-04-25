Тест ПДР з трамваєм — в якій послідовності розʼїдуться транспортні засоби

Тест ПДР — в якій послідовності авто розʼїдуться з трамваєм
Задача про переваги маршрутних транспортних засобів. В якому порядку проїдуть ділянку дороги транспортні засоби в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua
Варіанти відповіді
- Білий автомобіль, трамвай, вантажівка
- Білий автомобіль та вантажівка разом, трамвай
- Трамвай, вантажівка та білий автомобіль разом.
- Вантажівка, трамвай, білий автомобіль.
Розбір задачі
На ділянці дороги водії трамвая, білого легкового автомобіля та вантажівки проїжджають прямо. Траєкторія руху трамвая перетинається з траєкторіями машин, отже хтось має поступитися.
На малюнку видно, що водій трамвая прямує в депо.
Одразу слід зазначити, що на малюнку немає жодного перехрестя. Просто трамвайні колії перетинають смугу руху автомобілів.
Читаємо пункт 17.3 ПДР:
"Поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових ТЗ, перевага надається трамваю (крім випадків виїзду трамвая з депо)".
Якби трамвай виїжджав з депо, то його водій мав почекати, поки проїдуть водії легковика та вантажівки. Але відбувається рівно навпаки — трамвай заїжджає в депо, а отже, саме водії машин змушені пропускати.
Правильна відповідь
№3
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