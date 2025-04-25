Тест ПДР з трамваєм — в якій послідовності розʼїдуться транспортні засоби

Хто кого пропускає? Малюнок: Exist.ua

Задача про переваги маршрутних транспортних засобів. В якому порядку проїдуть ділянку дороги транспортні засоби в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua

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Варіанти відповіді

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Розбір задачі

На ділянці дороги водії трамвая, білого легкового автомобіля та вантажівки проїжджають прямо. Траєкторія руху трамвая перетинається з траєкторіями машин, отже хтось має поступитися.

На малюнку видно, що водій трамвая прямує в депо.

Одразу слід зазначити, що на малюнку немає жодного перехрестя. Просто трамвайні колії перетинають смугу руху автомобілів.

Читаємо пункт 17.3 ПДР:

"Поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових ТЗ, перевага надається трамваю (крім випадків виїзду трамвая з депо)".

Якби трамвай виїжджав з депо, то його водій мав почекати, поки проїдуть водії легковика та вантажівки. Але відбувається рівно навпаки — трамвай заїжджає в депо, а отже, саме водії машин змушені пропускати.

Правильна відповідь

№3

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