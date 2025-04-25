Тест ПДД с трамваем — в какой очередности разъедутся транспортные средства

Кто кого пропускает? Рисунок: Exist.ua

Задача о преимуществах маршрутных транспортных средств. В каком порядке проедут участок дороги транспортные средства в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua

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Варианты ответа

Белый автомобиль, трамвай, грузовик Белый автомобиль и грузовик вместе, трамвай Трамвай, грузовик и белый автомобиль вместе. Грузовик, трамвай, белый автомобиль.

Разбор задачи

На участке дороги водители трамвая, белого легкового автомобиля и грузовика проезжают прямо. Траектория движения трамвая пересекается с траекториями машин, следовательно, кто-то должен уступить дорогу.

На рисунке видно, что водитель трамвая направляется в депо.

Сразу следует отметить, что на рисунке нет перекрестка. Просто трамвайные пути пересекают полосу движения автомобилей.

Читаем пункт 17.3 ПДД:

"Вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых ТС, преимущество предоставляется трамваю (кроме случаев выезда трамвая из депо)".

Если бы трамвай выезжал из депо, то его водитель должен был подождать, пока проедут водители легковушки и грузовика. Но происходит ровно наоборот — трамвай заезжает в депо, а значит, именно водители машин вынуждены пропускать.

Правильный ответ

№3

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