Тест по ПДД — кто первым проедет нерегулируемый перекресток

Кто первый? Рисунок: Exist.ua

Задача по темам о движении транспортных средств со специальными сигналами и о проезде перекрестков. Кто из водителей транспортных средств первым проедет перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua

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Варианты ответа

Легковой автомобиль. Спецмашина. Разъедутся по договоренности.

Разбор задачи

На перекрестке водители красного автомобиля и спецмашины движутся прямо. Так как траектории их движения пересекаются, то кто-то из них должен уступить дорогу.

Начинающие водители часто нервно реагируют на проблесковые маячки, считая, что в таком случае всегда нужно пропускать соответствующий транспорт.

Читаем пункт 3.6 ПДД:

"Включение проблескового маячка оранжевого цвета на транспортных средствах дорожно-эксплуатационной службы во время выполнения работ на дороге не дает им преимущества в движении, а служит для привлечения внимания и предупреждения об опасности".

То есть никакого преимущества у водителя спецмашины нет.

Изображенный перекресток не оборудован светофорами и на нем не дежурит регулировщик. Плюс отсутствуют знаки приоритета, что означает, что дороги на перекрестке равнозначны.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа".

С правой стороны к водителю спецмашины приближается водитель красного автомобиля, который проедет перекресток первым.

Правильный ответ

№1

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