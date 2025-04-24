Тест по ПДД — кто первым проедет нерегулируемый перекресток

Тест по ПДД на перекрестке — кто проедет первым
Задача по темам о движении транспортных средств со специальными сигналами и о проезде перекрестков. Кто из водителей транспортных средств первым проедет перекресток в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua
Варианты ответа
- Легковой автомобиль.
- Спецмашина.
- Разъедутся по договоренности.
Разбор задачи
На перекрестке водители красного автомобиля и спецмашины движутся прямо. Так как траектории их движения пересекаются, то кто-то из них должен уступить дорогу.
Начинающие водители часто нервно реагируют на проблесковые маячки, считая, что в таком случае всегда нужно пропускать соответствующий транспорт.
Читаем пункт 3.6 ПДД:
"Включение проблескового маячка оранжевого цвета на транспортных средствах дорожно-эксплуатационной службы во время выполнения работ на дороге не дает им преимущества в движении, а служит для привлечения внимания и предупреждения об опасности".
То есть никакого преимущества у водителя спецмашины нет.
Изображенный перекресток не оборудован светофорами и на нем не дежурит регулировщик. Плюс отсутствуют знаки приоритета, что означает, что дороги на перекрестке равнозначны.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа".
С правой стороны к водителю спецмашины приближается водитель красного автомобиля, который проедет перекресток первым.
Правильный ответ
№1
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