Экспресс-тест по ПДД — кто из водителей имеет преимущество на выезде

Быстрый тест по ПДД — кто имеет преимущество на выезде
Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Водитель какого автомобиля имеет преимущество и проедет первым в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель синего автомобиля.
Разбор задачи
Водители красного и синего автомобилей одновременно выезжают с места для стоянки. Так как их траектории пересекаются, кто-то из них должен уступить дорогу другому водителю.
Читаем пункт 10.11 ПДД:
"В случае если траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не обусловлена настоящими Правилами, уступить дорогу должен водитель, к которому транспортное средство приближается с правой стороны".
С правой стороны к водителю синего автомобиля приближается водитель красного, следовательно, именно он имеет преимущество и проедет первым.
Правильный ответ №1
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