Экспресс-тест по ПДД — кто из водителей имеет преимущество на выезде

Кто кого пропустит? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Водитель какого автомобиля имеет преимущество и проедет первым в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua

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Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель синего автомобиля.

Разбор задачи

Водители красного и синего автомобилей одновременно выезжают с места для стоянки. Так как их траектории пересекаются, кто-то из них должен уступить дорогу другому водителю.

Читаем пункт 10.11 ПДД:

"В случае если траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не обусловлена настоящими Правилами, уступить дорогу должен водитель, к которому транспортное средство приближается с правой стороны".

С правой стороны к водителю синего автомобиля приближается водитель красного, следовательно, именно он имеет преимущество и проедет первым.

Правильный ответ №1

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