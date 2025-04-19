Експрес-тест з ПДР — хто з водіїв має перевагу на виїзді

Хто кого пропустить? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій якого автомобіля має перевагу та проїде першим в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua

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Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій синього автомобіля.

Розбір задачі

Водії червоного та синього автомобілів одночасно виїжджають з місця для стоянки. Позаяк їхні траєкторії перетинаються, хтось з них має дати дорогу іншому водієві.

Читаємо пункт 10.11 ПДР:

"У разі коли траєкторії руху транспортних засобів перетинаються, а черговість проїзду не обумовлена цими Правилами, дати дорогу повинен водій, до якого транспортний засіб наближається з правого боку".

З правого боку до водія синього автомобіля наближається водій червоного, отже, саме він має перевагу та проїде першим.

Правильна відповідь №1

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