Експрес-тест з ПДР — хто з водіїв має перевагу на виїзді

Швидкий тест з ПДР — хто з водіїв має перевагу на виїзді
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій якого автомобіля має перевагу та проїде першим в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua
Варіанти відповіді
- Водій червоного автомобіля.
- Водій синього автомобіля.
Розбір задачі
Водії червоного та синього автомобілів одночасно виїжджають з місця для стоянки. Позаяк їхні траєкторії перетинаються, хтось з них має дати дорогу іншому водієві.
Читаємо пункт 10.11 ПДР:
"У разі коли траєкторії руху транспортних засобів перетинаються, а черговість проїзду не обумовлена цими Правилами, дати дорогу повинен водій, до якого транспортний засіб наближається з правого боку".
З правого боку до водія синього автомобіля наближається водій червоного, отже, саме він має перевагу та проїде першим.
Правильна відповідь №1
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