Тест з ПДР — хто першим проїде нерегульоване перехрестя

Хто перший? Малюнок: Exist.ua

Задача з тем про рух транспортних засобів зі спеціальними сигналами та про проїзд перехресть. Хто з водіїв транспортних засобів першим проїде перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua

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Варіанти відповіді

Легковий автомобіль. Спецмашина. Розʼїдуться за домовленістю.

Розбір задачі

На перехресті водії червоного автомобіля та спецмашини рухаються прямо. Позаяк траєкторії їхнього руху перетинаються, то хтось з них має дати дорогу.

Початківці часто нервово реагують на проблискові маячки, вважаючи, що у такому випадку завжди потрібно пропускати відповідний транспорт.

Читаємо пункт 3.6 ПДР:

"Увімкнення проблискового маячка оранжевого кольору на транспортних засобах дорожньо-експлуатаційної служби під час виконання робіт на дорозі не дає їм переваги в русі, а служить для привернення уваги та попередження про небезпеку".

Тобто жодної переваги у водія спецмашини не має.

Зображене перехрестя не обладнане світлофорами та на ньому не чергує регулювальник. Плюс відсутні знаки пріоритету, що означає, що дороги на перехресті рівнозначні.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч".

З правого боку до водія спецмашини наближається водій червоного автомобіля, який проїде перехрестя першим.

Правильна відповідь

№1

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