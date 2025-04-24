Тест з ПДР — хто першим проїде нерегульоване перехрестя

Тест з ПДР на перехресті — хто проїде першим
Задача з тем про рух транспортних засобів зі спеціальними сигналами та про проїзд перехресть. Хто з водіїв транспортних засобів першим проїде перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua
Варіанти відповіді
- Легковий автомобіль.
- Спецмашина.
- Розʼїдуться за домовленістю.
Розбір задачі
На перехресті водії червоного автомобіля та спецмашини рухаються прямо. Позаяк траєкторії їхнього руху перетинаються, то хтось з них має дати дорогу.
Початківці часто нервово реагують на проблискові маячки, вважаючи, що у такому випадку завжди потрібно пропускати відповідний транспорт.
Читаємо пункт 3.6 ПДР:
"Увімкнення проблискового маячка оранжевого кольору на транспортних засобах дорожньо-експлуатаційної служби під час виконання робіт на дорозі не дає їм переваги в русі, а служить для привернення уваги та попередження про небезпеку".
Тобто жодної переваги у водія спецмашини не має.
Зображене перехрестя не обладнане світлофорами та на ньому не чергує регулювальник. Плюс відсутні знаки пріоритету, що означає, що дороги на перехресті рівнозначні.
Читаємо пункт 16.12 ПДР:
"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч".
З правого боку до водія спецмашини наближається водій червоного автомобіля, який проїде перехрестя першим.
Правильна відповідь
№1
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