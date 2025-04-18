Тест ПДР на перехресті — хто проїде першим та останнім

Хто останній? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто проїде перехрестя першим, а хто залишить його останнім в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Вантажівка та таксі перші, синє авто останнє. Таксі перше, червоне авто останнє. Синє авто перше, вантажівка остання. Червоне авто перше, таксі останнє. Вантажівка перша, таксі останнє. Вантажівка та таксі перші, червоне авто останнє.

Розбір задачі

На перехресті водії вантажівки та жовтого таксі проїжджають прямо, а водії синього та червоного автомобілів повертають ліворуч.

На перехресті відсутні світлофори та будь-які знаки, а покриття на усіх дорогах однаково тверде.

Отже, водії знаходяться на нерегульованому перехрест рівнозначних доріг. У таких випадках потрібно дотримуватися пункту 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Першим проїде водій вантажівки, у якого з правого боку нікого немає. За ним рушить водій червоного авто, позаяк перешкода праворуч для нього — вантажівка — вже поїхала. Далі проїде водій синьої машини. Останнім рушить водій таксі.

Правильна відповідь №5

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