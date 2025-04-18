Тест ПДР на перехресті — хто проїде першим та останнім

Складний тест ПДР — хто проїде перехрестя першим та останнім
Задача з теми про проїзд перехресть. Хто проїде перехрестя першим, а хто залишить його останнім в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Вантажівка та таксі перші, синє авто останнє.
- Таксі перше, червоне авто останнє.
- Синє авто перше, вантажівка остання.
- Червоне авто перше, таксі останнє.
- Вантажівка перша, таксі останнє.
- Вантажівка та таксі перші, червоне авто останнє.
Розбір задачі
На перехресті водії вантажівки та жовтого таксі проїжджають прямо, а водії синього та червоного автомобілів повертають ліворуч.
На перехресті відсутні світлофори та будь-які знаки, а покриття на усіх дорогах однаково тверде.
Отже, водії знаходяться на нерегульованому перехрест рівнозначних доріг. У таких випадках потрібно дотримуватися пункту 16.12 ПДР:
"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".
Першим проїде водій вантажівки, у якого з правого боку нікого немає. За ним рушить водій червоного авто, позаяк перешкода праворуч для нього — вантажівка — вже поїхала. Далі проїде водій синьої машини. Останнім рушить водій таксі.
Правильна відповідь №5
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