Тест ПДР на перехресті — як роз’їхатися в складній ситуації

Хто перший? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв транспортних засобів проїде нерегульоване перехрестя першим, а хто — останнім в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля перший, велосипедист останній. Водій жовтого автомобіля перший, водій червоного останній. Велосипедист перший, водій червоного автомобіля останній. Водій червоного автомобіля перший, водій жовтого останній. Водій жовтого автомобіля перший, велосипедист останній. Велосипедист перший, водій жовтого автомобіля останній.

Розбір задачі

На нерегульованому перехресті велосипедист та водій жовтого автомобіля повертають ліворуч, а водій червоної машини проїжджає прямо.

Перед водієм червоного автомобіля встановлено знак 2.1 "Дати дорогу", згідно з яким на другорядних дорогах знаходяться водії жовтого та червоного автомобілів.

Отже, на головній перебуває велосипедист, який проїде це перехрестя першим.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Водії жовтого та червоного автомобілів знаходяться на рівнозначних другорядних дорогах.

Для того, щоб зʼясувати, хто залишить перехрестя останнім, читаємо пункт 16.13. ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Таким чином, останнім проїде перехрестя водій жовтого автомобіля, який повертає ліворуч, в той час, як водій червоної машини їде прямо.

Правильна відповідь №6

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: