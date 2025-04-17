Тест ПДД на перекрестке — как разъехаться в сложной ситуации

Тест ПДД — как разъехаться в сложной ситуации на перекрестке
Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей транспортных средств проедет нерегулируемый перекресток первым, а кто — последним в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля первый, велосипедист последний.
- Водитель желтого автомобиля первый, водитель красного последний.
- Велосипедист первый, водитель красного автомобиля последний.
- Водитель красного автомобиля первый, водитель желтого последний.
- Водитель желтого автомобиля первый, велосипедист последний.
- Велосипедист первый, водитель желтого автомобиля последний.
Разбор задачи
На нерегулируемом перекрестке велосипедист и водитель желтого автомобиля поворачивают налево, а водитель красной машины проезжает прямо.
Перед водителем красного автомобиля установлен знак 2.1 "Дать дорогу", согласно которому на второстепенных дорогах находятся водители желтого и красного автомобилей.
Следовательно, на главной находится велосипедист, который проедет этот перекресток первым.
Читаем пункт 16.11 ПДД:
"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".
Водители желтого и красного автомобилей находятся на равнозначных второстепенных дорогах.
Для того, чтобы выяснить, кто покинет перекресток последним, читаем пункт 16.13. ПДД:
"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".
Таким образом, последним проедет перекресток водитель желтого автомобиля, который поворачивает налево, в то время, как водитель красной машины едет прямо.
Правильный ответ №6
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