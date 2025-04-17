Тест ПДД на перекрестке — как разъехаться в сложной ситуации

Кто первый? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей транспортных средств проедет нерегулируемый перекресток первым, а кто — последним в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель красного автомобиля первый, велосипедист последний. Водитель желтого автомобиля первый, водитель красного последний. Велосипедист первый, водитель красного автомобиля последний. Водитель красного автомобиля первый, водитель желтого последний. Водитель желтого автомобиля первый, велосипедист последний. Велосипедист первый, водитель желтого автомобиля последний.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке велосипедист и водитель желтого автомобиля поворачивают налево, а водитель красной машины проезжает прямо.

Перед водителем красного автомобиля установлен знак 2.1 "Дать дорогу", согласно которому на второстепенных дорогах находятся водители желтого и красного автомобилей.

Следовательно, на главной находится велосипедист, который проедет этот перекресток первым.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Водители желтого и красного автомобилей находятся на равнозначных второстепенных дорогах.

Для того, чтобы выяснить, кто покинет перекресток последним, читаем пункт 16.13. ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

Таким образом, последним проедет перекресток водитель желтого автомобиля, который поворачивает налево, в то время, как водитель красной машины едет прямо.

Правильный ответ №6

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