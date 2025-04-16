Тестирование ПДД — кто может продолжить движение по сигналу регулировщика

Кто поедет? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о регулировании дорожного движения. Водители каких транспортных средств имеют право продолжить движение в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель белого автомобиля. Водители трамвая и синего автомобиля. Велосипедист. Все, кроме водителя белого автомобиля. Водитель трамвая.

Разбор задачи

На перекрестке водители трамвая, синего автомобиля и велосипедист проезжают прямо, а водитель белой машины поворачивает налево. Порядок движения на перекрестке определяется сигналами регулировщика, а он стоит с правой рукой, вытянутой вперед.

Чтобы понять значение этого сигнала, читаем пункт 8.8 ПДД:

"Правая рука вытянута вперед:

с левой стороны — разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам — во всех направлениях; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;

со стороны груди — всем транспортным средствам разрешено движение только справа;

с правой стороны и спины — движение всех транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика".

Итак, водителю белого автомобиля, который находится с левой стороны регулировщика разрешается продолжать движение во всех направлениях.

Водителям синего автомобиля и трамвая нужно ждать другого сигнала, ведь им разрешается только движение направо. А велосипедисту при таком сигнале запрещается движение в любом направлении.

Правильный ответ №1

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