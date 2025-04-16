Тестування ПДР — хто може продовжити рух за сигналом регулювальника

Хто поїде? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Водії яких транспортних засобів мають право продовжити рух в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій білого автомобіля. Водії трамвая та синього автомобіля. Велосипедист. Усі, окрім водія білого автомобіля. Водій трамвая.

Розбір задачі

На перехресті водії трамвая, синього автомобіля та велосипедист проїжджають прямо, а водій білої машини повертає ліворуч. Порядок руху на перехресті визначається сигналами регулювальника, а він стоїть з правою рукою, витягнутою вперед.

Щоб зрозуміти значення цього сигналу, читаємо пункт 8.8 ПДР:

"Права рука витягнута вперед:

з лівого боку — дозволено рух трамвая ліворуч, нерейковим транспортним засобам — у всіх напрямках; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника;

з боку грудей — усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч;

з правого боку та спини — рух усіх транспортних засобів заборонено; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника".

Отже, водієві білого автомобіля, який знаходиться з лівого боку регулювальника дозволяється продовжувати рух в усіх напрямках.

Водіям синього автомобіля та трамвая потрібно чекати іншого сигналу, адже їм дозволяється лише рух праворуч. А велосипедисту за такого сигналу забороняється рух у будь-якому напрямку.

Правильна відповідь №1

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