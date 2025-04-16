Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Тест ПДР з регулювальником — кому дозволено продовжити рух arrow

Тест ПДР з регулювальником — кому дозволено продовжити рух

16 квітня 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тестування ПДР — хто може продовжити рух за сигналом регулювальника
Хто поїде? Малюнок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Водії яких транспортних засобів мають право продовжити рух в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама
Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій білого автомобіля.
  2. Водії трамвая та синього автомобіля.
  3. Велосипедист.
  4. Усі, окрім водія білого автомобіля.
  5. Водій трамвая.

Розбір задачі

Тест з ПДР: кому дозволено рух за сигналом регулювальника?

На перехресті водії трамвая, синього автомобіля та велосипедист проїжджають прямо, а водій білої машини  повертає ліворуч. Порядок руху на перехресті визначається сигналами регулювальника, а він стоїть з правою рукою, витягнутою вперед.

Щоб зрозуміти значення цього сигналу, читаємо пункт 8.8 ПДР:

"Права рука витягнута вперед:

  • з лівого боку — дозволено рух трамвая ліворуч, нерейковим транспортним засобам — у всіх напрямках; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника;
  • з боку грудей — усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч;
  • з правого боку та спини — рух усіх транспортних засобів заборонено; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника".

Отже, водієві білого автомобіля, який знаходиться з лівого боку регулювальника дозволяється продовжувати рух в усіх напрямках.

Водіям синього автомобіля та трамвая потрібно чекати іншого сигналу, адже їм дозволяється лише рух праворуч. А велосипедисту за такого сигналу забороняється рух у будь-якому напрямку.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама