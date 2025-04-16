Тестування ПДР — хто може продовжити рух за сигналом регулювальника

Тест ПДР з регулювальником — кому дозволено продовжити рух
Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Водії яких транспортних засобів мають право продовжити рух в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій білого автомобіля.
- Водії трамвая та синього автомобіля.
- Велосипедист.
- Усі, окрім водія білого автомобіля.
- Водій трамвая.
Розбір задачі
На перехресті водії трамвая, синього автомобіля та велосипедист проїжджають прямо, а водій білої машини повертає ліворуч. Порядок руху на перехресті визначається сигналами регулювальника, а він стоїть з правою рукою, витягнутою вперед.
Щоб зрозуміти значення цього сигналу, читаємо пункт 8.8 ПДР:
"Права рука витягнута вперед:
- з лівого боку — дозволено рух трамвая ліворуч, нерейковим транспортним засобам — у всіх напрямках; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника;
- з боку грудей — усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч;
- з правого боку та спини — рух усіх транспортних засобів заборонено; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника".
Отже, водієві білого автомобіля, який знаходиться з лівого боку регулювальника дозволяється продовжувати рух в усіх напрямках.
Водіям синього автомобіля та трамвая потрібно чекати іншого сигналу, адже їм дозволяється лише рух праворуч. А велосипедисту за такого сигналу забороняється рух у будь-якому напрямку.
Правильна відповідь №1
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