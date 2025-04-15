Тест ПДД — в каких направлениях разрешено движение на перекрестке

Куда можно? Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков, по темам о регулировании дорожного движения и о начале движения и изменении его направления. Куда можно проехать водителю белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua

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Варианты ответа

В любом направлении. Прямо, налево, разворот. Прямо, разворот. Прямо, направо. Прямо, налево.

Разбор задачи

На регулируемом перекрестке на светофоре включен зеленый сигнал, который разрешает водителям движение во всех направлениях. В то же время там же висит знак 3.23 "Поворот налево запрещен", который не разрешает движение в указанном направлении, но разрешает разворот.

То есть знак противоречит требованиям светофора.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Но 3.23 — это запрещающий знак, а не знак приоритета, поэтому его действие светофор отменить не может.

Таким образом водителю запрещен поворот налево, но разрешен разворот, ведь белый автомобиль находится как раз в крайней левой полосе.

По этой причине же водитель в изображенной ситуации не имеет права повернуть направо.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Наконец, ничего не мешает водителю проехать прямо.

Правильный ответ №3

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