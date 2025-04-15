Тест ПДД — в каких направлениях разрешено движение на перекрестке

Тест ПДД на перекрестке — в каких направлениях разрешено движение
Задача на знание дорожных знаков, по темам о регулировании дорожного движения и о начале движения и изменении его направления. Куда можно проехать водителю белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua
Варианты ответа
- В любом направлении.
- Прямо, налево, разворот.
- Прямо, разворот.
- Прямо, направо.
- Прямо, налево.
Разбор задачи
На регулируемом перекрестке на светофоре включен зеленый сигнал, который разрешает водителям движение во всех направлениях. В то же время там же висит знак 3.23 "Поворот налево запрещен", который не разрешает движение в указанном направлении, но разрешает разворот.
То есть знак противоречит требованиям светофора.
Читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".
Но 3.23 — это запрещающий знак, а не знак приоритета, поэтому его действие светофор отменить не может.
Таким образом водителю запрещен поворот налево, но разрешен разворот, ведь белый автомобиль находится как раз в крайней левой полосе.
По этой причине же водитель в изображенной ситуации не имеет права повернуть направо.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".
Наконец, ничего не мешает водителю проехать прямо.
Правильный ответ №3
Ранее мы предлагали интересные задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!