Тест ПДР — в яких напрямках дозволений рух на перехресті

Тест ПДР на перехресті — в яких напрямках дозволений рух
Задача на знання дорожніх знаків, з тем про регулювання дорожнього руху та про початок руху та зміну його напрямку. Куди можна проїхати водієві білого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua
Варіанти відповіді
- В будь-якому напрямку.
- Прямо, ліворуч, розворот.
- Прямо, розворот.
- Прямо, праворуч.
- Прямо, ліворуч.
Розбір задачі
На регульованому перехресті на світлофорі увімкнений зелений сигнал, який дозволяє водіям рух в усіх напрямках. Водночас там же висить знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено", який не дозволяє рух в зазначеному напрямку, але дозволяє розворот.
Тобто знак суперечить вимогам світлофора.
Читаємо пункт 8.3 ПДР:
"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".
Але 3.23 — це заборонний знак, а не знак пріоритету, тому його дію світлофор скасувати не може.
Таким чином водію заборонений поворот ліворуч, але дозволений розворот, адже білий автомобіль знаходиться якраз у крайній лівій смузі.
З цієї причини ж водій в зображеній ситуації не має права повернути праворуч.
Читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".
Нарешті, нічого не заважає водієві проїхати прямо.
Правильна відповідь №3
Раніше ми пропонували цікаві задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!