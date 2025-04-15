Тест ПДР — в яких напрямках дозволений рух на перехресті

Куди можна? Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків, з тем про регулювання дорожнього руху та про початок руху та зміну його напрямку. Куди можна проїхати водієві білого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

В будь-якому напрямку. Прямо, ліворуч, розворот. Прямо, розворот. Прямо, праворуч. Прямо, ліворуч.

Розбір задачі

На регульованому перехресті на світлофорі увімкнений зелений сигнал, який дозволяє водіям рух в усіх напрямках. Водночас там же висить знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено", який не дозволяє рух в зазначеному напрямку, але дозволяє розворот.

Тобто знак суперечить вимогам світлофора.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Але 3.23 — це заборонний знак, а не знак пріоритету, тому його дію світлофор скасувати не може.

Таким чином водію заборонений поворот ліворуч, але дозволений розворот, адже білий автомобіль знаходиться якраз у крайній лівій смузі.

З цієї причини ж водій в зображеній ситуації не має права повернути праворуч.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Нарешті, нічого не заважає водієві проїхати прямо.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: