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Тест ПДР на перехресті — в яких напрямках дозволений рух

15 квітня 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тест ПДР — в яких напрямках дозволений рух на перехресті
Куди можна? Малюнок: Exist.ua
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знання дорожніх знаків, з тем про регулювання дорожнього руху та про початок руху та зміну його напрямку. Куди можна проїхати водієві білого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua

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Варіанти відповіді

  1. В будь-якому напрямку.
  2. Прямо, ліворуч, розворот.
  3. Прямо, розворот.
  4. Прямо, праворуч.
  5. Прямо, ліворуч.

Розбір задачі

Тест з ПДР: в якому напрямку дозволений рух білому авто?

На регульованому перехресті на світлофорі увімкнений зелений сигнал, який дозволяє водіям рух в усіх напрямках. Водночас там же висить знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено", який не дозволяє рух в зазначеному напрямку, але дозволяє розворот.

Тобто знак суперечить вимогам світлофора.

Читаємо пункт 8.3 ПДР

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Але 3.23 — це заборонний знак, а не знак пріоритету, тому його дію світлофор скасувати не може.

Таким чином водію заборонений поворот ліворуч, але дозволений розворот, адже білий автомобіль знаходиться якраз у крайній лівій смузі.

З цієї причини ж водій в зображеній ситуації не має права повернути праворуч.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Нарешті, нічого не заважає водієві проїхати прямо.

Правильна відповідь №3

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