Тест ПДР на нерегульованому перехресті — хто кого пропускає

Хто пропускає? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть. Як має вчинити водій автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua

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Варіанти відповіді

Дасть дорогу автобусу. Дасть дорогу автобусу та синьому автомобілю. Дасть дорогу усім. Проїде першим.

Розбір задачі

На нерегульованому перехресті (відсутні світлофори або регулювальник) водій проїжджає прямо, водії автобуса та синього автомобіля повертають ліворуч, а водій червоної машини — праворуч.

Перед водієм встановлені знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги". Згідно з ними, на головних дорогах знаходяться автобус та синій автомобіль. Тому вони однозначно проїдуть перехрестя першими.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

На іншій другорядній дорозі з правого боку від водія маневр виконує червоний автомобіль.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Отже, доведеться пропускати також й водія червоного автомобіля.

Правильна відповідь №3

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