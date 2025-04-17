Тест ПДД на нерегулируемом перекрестке — кто кого пропускает

Тест по ПДД — как проехать нерегулируемый перекресток
Задача по теме о проезде перекрестков. Как должен поступить водитель автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua
Варианты ответа
- Уступит дорогу автобусу.
- Уступит дорогу автобусу и синему автомобилю.
- Уступит дорогу всем.
- Проедет первым.
Разбор задачи
На нерегулируемом перекрестке (отсутствуют светофоры или регулировщик) водитель проезжает прямо, водители автобуса и синего автомобиля поворачивают налево, а водитель красной машины — направо.
Перед водителем установлены знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги". Согласно им, на главных дорогах находятся автобус и синий автомобиль. Поэтому они однозначно проедут перекресток первыми.
Читаем пункт 16.11 ПДД:
"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".
На другой второстепенной дороге с правой стороны от водителя маневр выполняет красный автомобиль.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Следовательно, придется пропускать также и водителя красного автомобиля.
Правильный ответ №3
Ранее мы предлагали интересные задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:
- Тест ПДД на круговом перекрестке: кто кого пропускает?
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