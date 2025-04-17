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Тест по ПДД — как проехать нерегулируемый перекресток

17 апреля 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тест ПДД на нерегулируемом перекрестке — кто кого пропускает
Кто пропускает? Рисунок: Exist.ua
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о проезде перекрестков. Как должен поступить водитель автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua

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Варианты ответа

  1. Уступит дорогу автобусу.
  2. Уступит дорогу автобусу и синему автомобилю.
  3. Уступит дорогу всем.
  4. Проедет первым.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто кого пропускає на нерегульованому перехресті?

На нерегулируемом перекрестке (отсутствуют светофоры или регулировщик) водитель проезжает прямо, водители автобуса и синего автомобиля поворачивают налево, а водитель красной машины — направо.

Перед водителем установлены знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги". Согласно им, на главных дорогах находятся автобус и синий автомобиль. Поэтому они однозначно проедут перекресток первыми.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

На другой второстепенной дороге с правой стороны от водителя маневр выполняет красный автомобиль.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Следовательно, придется пропускать также и водителя красного автомобиля.

Правильный ответ №3

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