Тест ПДД на нерегулируемом перекрестке — кто кого пропускает

Кто пропускает? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о проезде перекрестков. Как должен поступить водитель автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua

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Варианты ответа

Уступит дорогу автобусу. Уступит дорогу автобусу и синему автомобилю. Уступит дорогу всем. Проедет первым.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке (отсутствуют светофоры или регулировщик) водитель проезжает прямо, водители автобуса и синего автомобиля поворачивают налево, а водитель красной машины — направо.

Перед водителем установлены знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги". Согласно им, на главных дорогах находятся автобус и синий автомобиль. Поэтому они однозначно проедут перекресток первыми.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

На другой второстепенной дороге с правой стороны от водителя маневр выполняет красный автомобиль.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Следовательно, придется пропускать также и водителя красного автомобиля.

Правильный ответ №3

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