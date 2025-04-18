Тест ПДД на перекрестке — кто проедет первым и последним

Сложный тест ПДД — кто проедет перекресток первым и последним
Задача по теме о проезде перекрестков. Кто проедет перекресток первым, а кто покинет его последним в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Грузовик и такси первые, синее авто последнее.
- Такси первое, красное авто последнее.
- Синее авто первое, грузовик последний.
- Красное авто первое, такси последнее.
- Грузовик первый, такси последнее.
- Грузовик и такси первые, красное авто последнее.
Разбор задачи
На перекрестке водители грузовика и желтого такси проезжают прямо, а водители синего и красного автомобилей поворачивают налево.
На перекрестке отсутствуют светофоры и какие-либо знаки, а покрытие на всех дорогах одинаково твердое.
Следовательно, водители находятся на нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог. В таких случаях нужно придерживаться пункта 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Первым проедет водитель грузовика, у которого с правой стороны никого нет. За ним двинется водитель красного авто, так как помеха справа для него — грузовик — уже уехал. Далее проедет водитель синей машины. Последним двинется водитель такси.
Правильный ответ №5
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