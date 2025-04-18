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Сложный тест ПДД — кто проедет перекресток первым и последним

18 апреля 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тест ПДД на перекрестке — кто проедет первым и последним
Кто последний? Рисунок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о проезде перекрестков. Кто проедет перекресток первым, а кто покинет его последним в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Грузовик и такси первые, синее авто последнее.
  2. Такси первое, красное авто последнее.
  3. Синее авто первое, грузовик последний.
  4. Красное авто первое, такси последнее.
  5. Грузовик первый, такси последнее.
  6. Грузовик и такси первые, красное авто последнее.

Разбор задачи

Тест з ПДР: яким буде порядок розʼїзду на перехресті?

На перекрестке водители грузовика и желтого такси проезжают прямо, а водители синего и красного автомобилей поворачивают налево.

На перекрестке отсутствуют светофоры и какие-либо знаки, а покрытие на всех дорогах одинаково твердое.

Следовательно, водители находятся на нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог. В таких случаях нужно придерживаться пункта 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Первым проедет водитель грузовика, у которого с правой стороны никого нет. За ним двинется водитель красного авто, так как помеха справа для него — грузовик — уже уехал. Далее проедет водитель синей машины. Последним двинется водитель такси.

Правильный ответ №5

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