Быстрый тест ПДД — куда может проехать маршрутка

Куда можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменение его направления. Куда разрешается продолжить движение водителю маршрутки в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Направо. Прямо и направо. Прямо и налево. Налево. Прямо. Все направления разрешены.

Разбор задачи

На перекрестке на светофоре включен зеленый сигнал, который позволяет водителю продолжать движение.

В то же время водитель видит перед собой знак 3.22 "Поворот направо запрещен", который не разрешает проезд в указанном направлении. Но, согласно ПДД, действие этого знака не распространяется на транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам.

То есть повернуть направо водитель маршрутки право имеет. Также ничего не мешает ему проехать дальше прямо.

Остается поворот налево. Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот в случае въезда на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".

Водитель маршрутки находится на крайней правой полосе, а поворот налево оттуда запрещен.

Правильный ответ №2

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