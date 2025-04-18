Швидкий тест ПДР — куди може проїхати маршрутка

Куди можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Куди дозволяється продовжити рух водієві маршрутки в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Праворуч. Прямо та праворуч. Прямо та ліворуч. Ліворуч. Прямо. Всі напрямки дозволені.

Розбір задачі

На перехресті на світлофорі увімкнений зелений сигнал, який дозволяє водієві продовжувати рух.

Водночас водій бачить перед собою знак 3.22 "Поворот праворуч заборонено", який не дозволяє проїзд у вказаному напрямку. Але, згідно з ПДР, дія цього знаку не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами.

Тобто повернути праворуч водій маршрутки право має. Також нічого не заважає йому проїхати далі прямо.

Залишається поворот ліворуч. Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в’їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

Водій маршрутки перебуває на крайній правій смузі, а поворот ліворуч звідти заборонений.

Правильна відповідь №2

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