Тестирование ПДД о повороте налево — кто нарушает правила

Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по темам о начале движения и изменении его направления и о расположении транспортных средств на дороге. Водитель какого автомобиля нарушает правила, поворачивая налево в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель белого автомобиля. Водители белого и синего автомобилей. Водители желтого и синего автомобилей. Водитель синего автомобиля. Водители желтого и белого автомобилей. Все водители нарушают правила. Ни один из водителей не нарушает правила.

Разбор задачи

На перекрестке три автомобиля поворачивают налево: водитель синего автомобиля с правой полосы, водитель желтого с левой полосы, а водитель белого с трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью.

Водитель синего автомобиля точно нарушает правила, ведь поворачивает не из крайнего левого положения.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

При этом на перекрестке установлен знак 5.16 "Направления движения по полосам", который позволяет проезд только прямо с левой полосы.

Что касается водителей других водителей автомобилей, то самое время прочитать пункт 11.8 ПДД:

"Поворот налево или разворот должны выполняться с трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, если иной порядок движения не предусмотрен дорожными знаками 5.16, 5.18, или разметкой".

В изображенной ситуации присутствует дорожный знак 5.16, который прямо указывает, что поворот налево нужно выполнять с левой полосы.

Таким образом, единственный, кто не нарушает правила — водитель желтого автомобиля.

Правильный ответ

№2

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