Тестирование ПДД о повороте налево — кто нарушает правила

Тестирование ПДД — кто нарушает правила, поворачивая налево
Задача по темам о начале движения и изменении его направления и о расположении транспортных средств на дороге. Водитель какого автомобиля нарушает правила, поворачивая налево в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель белого автомобиля.
- Водители белого и синего автомобилей.
- Водители желтого и синего автомобилей.
- Водитель синего автомобиля.
- Водители желтого и белого автомобилей.
- Все водители нарушают правила.
- Ни один из водителей не нарушает правила.
Разбор задачи
На перекрестке три автомобиля поворачивают налево: водитель синего автомобиля с правой полосы, водитель желтого с левой полосы, а водитель белого с трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью.
Водитель синего автомобиля точно нарушает правила, ведь поворачивает не из крайнего левого положения.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".
При этом на перекрестке установлен знак 5.16 "Направления движения по полосам", который позволяет проезд только прямо с левой полосы.
Что касается водителей других водителей автомобилей, то самое время прочитать пункт 11.8 ПДД:
"Поворот налево или разворот должны выполняться с трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, если иной порядок движения не предусмотрен дорожными знаками 5.16, 5.18, или разметкой".
В изображенной ситуации присутствует дорожный знак 5.16, который прямо указывает, что поворот налево нужно выполнять с левой полосы.
Таким образом, единственный, кто не нарушает правила — водитель желтого автомобиля.
Правильный ответ
№2
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