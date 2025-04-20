Тест ПДД на круговом перекрестке — кто нарушает правила

Кто нарушитель? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Нарушает ли ПДД водитель белого автомобиля, выполняя съезд с кругового перекрестка в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

Нарушает. Не нарушает.

Разбор задачи

При выезде с кругового перекрестка водитель темного авто занял крайнюю правую полосу, а водитель белого — левую.

Читаем пункт 10.5 ПДД:

"Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения, а в случае поворота направо следует двигаться ближе к правому краю проезжей части".

То есть водителю белого автомобиля запрещается выезд с левой полосы круга?

Нет. В том же пункте ПДД читаем дальше:

"Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой, и это не создаст препятствий транспортным средствам, движущимся в попутном направлении справа".

Препятствий авто, которое движется в попутном направлении справа, водитель белого автомобиля не создает, поэтому ничего не нарушает.

Правильный ответ №2

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