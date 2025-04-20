Тест ПДД на круговом перекрестке — кто нарушает правила

Тест ПДД — кто нарушает правила на круговом перекрестке
Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Нарушает ли ПДД водитель белого автомобиля, выполняя съезд с кругового перекрестка в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Нарушает.
- Не нарушает.
Разбор задачи
При выезде с кругового перекрестка водитель темного авто занял крайнюю правую полосу, а водитель белого — левую.
Читаем пункт 10.5 ПДД:
"Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения, а в случае поворота направо следует двигаться ближе к правому краю проезжей части".
То есть водителю белого автомобиля запрещается выезд с левой полосы круга?
Нет. В том же пункте ПДД читаем дальше:
"Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой, и это не создаст препятствий транспортным средствам, движущимся в попутном направлении справа".
Препятствий авто, которое движется в попутном направлении справа, водитель белого автомобиля не создает, поэтому ничего не нарушает.
Правильный ответ №2
Ранее мы предлагали интересные задачи на знание правил дорожного движения:
- Тест ПДД с регулировщиком: кто может проехать перекресток?
- Тест ПДД на перекрестке с трамваем: кто проедет вторым?
Читайте Новини.LIVE!