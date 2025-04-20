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Тест ПДР — хто порушує правила на круговому перехресті

20 квітня 2025 11:15
Валентин Бандура - Редактор
Тест ПДР на круговому перехресті — хто порушує правила
Хто порушник? Малюнок: Exist.ua
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Чи порушує ПДР водій білого автомобіля, виконуючи з'їзд з кругового перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

  1. Порушує.
  2. Не порушує.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто порушує правила на круговому перехресті?

При виїзді з кругового перехрестя водій темного авто зайняв крайню праву смугу, а водій білого — ліву.

Читаємо пункт 10.5 ПДР

"Поворот необхідно виконувати так, щоб при виїзді з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху, а у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини".

Тобто водієві білого автомобіля забороняється виїзд з лівої смуги кола?

Ні. В тому ж пункті ПДР читаємо далі: 

"Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою, і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч".

Перешкод авто, яке рухається в попутному напрямку праворуч, водій білого автомобіля не створює, тому нічого не порушує.

Правильна відповідь №2

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