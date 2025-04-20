Тест ПДР на круговому перехресті — хто порушує правила

Тест ПДР — хто порушує правила на круговому перехресті
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Чи порушує ПДР водій білого автомобіля, виконуючи з'їзд з кругового перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- Порушує.
- Не порушує.
Розбір задачі
При виїзді з кругового перехрестя водій темного авто зайняв крайню праву смугу, а водій білого — ліву.
Читаємо пункт 10.5 ПДР:
"Поворот необхідно виконувати так, щоб при виїзді з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху, а у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини".
Тобто водієві білого автомобіля забороняється виїзд з лівої смуги кола?
Ні. В тому ж пункті ПДР читаємо далі:
"Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою, і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч".
Перешкод авто, яке рухається в попутному напрямку праворуч, водій білого автомобіля не створює, тому нічого не порушує.
Правильна відповідь №2
Раніше ми пропонували цікаві задачі на знання правил дорожнього руху:
- Тест ПДР з регулювальником: хто може проїхати перехрестя?
- Тест ПДР на перехресті з трамваєм: хто проїде другим?
Читайте Новини.LIVE!