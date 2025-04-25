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Тестування ПДР — хто порушує правила, повертаючи ліворуч

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Дата публікації: 25 квітня 2025 06:45
Тестування ПДР про поворот ліворуч — хто порушує правила
Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами"
Ключові моменти Варіанти відповіді Розбір задачі Правильна відповідь

Задача з тем про початок руху та зміну його напрямку та про розташування транспортних засобів на дорозі. Водій якого автомобіля порушує правила, повертаючи ліворуч в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій білого автомобіля.
  2. Водії білого та синього автомобілів.
  3. Водії жовтого та синього автомобілів.
  4. Водій синього автомобіля.
  5. Водії жовтого та білого автомобілів.
  6. Усі водії порушують правила.
  7. Жоден з водіїв не порушує правила.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто порушує правила на перехресті?

На перехресті три автомобілі повертають ліворуч: водій синього авто з правої смуги, водій жовтого з лівої смуги, а водій білого з трамвайних колій попутного напрямку, що розташовані на одному рівні з проїзною частиною.

Водій синього автомобіля точно порушує правила, адже повертає не з крайнього лівого положення.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

При цьому на перехресті встановлений знак 5.16 "Напрямки руху по смугах", який дозволяє проїзд лише прямо з лівої смуги.

Щодо водіїв інших водіїв автомобілів, то саме час прочитати пункт 11.8 ПДР:

"Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16, 5.18,  або розміткою".

В зображеній ситуації присутній дорожній знак 5.16, який прямо вказує, що поворот ліворуч потрібно виконувати з лівої смуги.

Таким чином, єдиний, хто не порушує правила — водій жовтого автомобіля.

Правильна відповідь

№2.

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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