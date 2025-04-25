Тестування ПДР про поворот ліворуч — хто порушує правила

Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з тем про початок руху та зміну його напрямку та про розташування транспортних засобів на дорозі. Водій якого автомобіля порушує правила, повертаючи ліворуч в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій білого автомобіля. Водії білого та синього автомобілів. Водії жовтого та синього автомобілів. Водій синього автомобіля. Водії жовтого та білого автомобілів. Усі водії порушують правила. Жоден з водіїв не порушує правила.

Розбір задачі

На перехресті три автомобілі повертають ліворуч: водій синього авто з правої смуги, водій жовтого з лівої смуги, а водій білого з трамвайних колій попутного напрямку, що розташовані на одному рівні з проїзною частиною.

Водій синього автомобіля точно порушує правила, адже повертає не з крайнього лівого положення.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

При цьому на перехресті встановлений знак 5.16 "Напрямки руху по смугах", який дозволяє проїзд лише прямо з лівої смуги.

Щодо водіїв інших водіїв автомобілів, то саме час прочитати пункт 11.8 ПДР:

"Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16, 5.18, або розміткою".

В зображеній ситуації присутній дорожній знак 5.16, який прямо вказує, що поворот ліворуч потрібно виконувати з лівої смуги.

Таким чином, єдиний, хто не порушує правила — водій жовтого автомобіля.

Правильна відповідь

№2.

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