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Швидкий тест з ПДР — чи можна водієві розвернутися

21 квітня 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Експрес-тест ПДР — чи можна водієві розвернутися
Можна чи ні? Малюнок: Exist.ua
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Чи дозволено водієві виконати розворот в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua

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Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Заборонено.

Розбір задачі

Тест з ПДР: чи дозволений водієві розворот?

Для того, щоб зрозуміти, чи може водій виконати такий маневр, читаємо пункт 10.7 ПДР:

"Розворот забороняється:

  • a) на залізничних переїздах;
  • б) на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними;
  • в) у тунелях;
  • г) за видимості дороги менш як 100 м хоча б в одному напрямку;
  • ґ) на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті;
  • д) на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками 5.29 "Місце для розвороту" та 5.30 "Зона для розвороту".

В зображеній ситуації відсутні жодні з умов цього пункту Правил дорожнього руху. Також не має знаку 3.24 "Розворот заборонено" та розміток, які унеможливлюють розворот.

Дорожній знак 3.24 "Розворот заборонено".
Фото: kyivvlada.com.ua

Правильна відповідь №1

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