Експрес-тест ПДР — чи можна водієві розвернутися

Швидкий тест з ПДР — чи можна водієві розвернутися
21 квітня 2025 06:45
Можна чи ні? Малюнок: Exist.ua
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Чи дозволено водієві виконати розворот в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua
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Варіанти відповіді
- Дозволено.
- Заборонено.
Розбір задачі
Для того, щоб зрозуміти, чи може водій виконати такий маневр, читаємо пункт 10.7 ПДР:
"Розворот забороняється:
- a) на залізничних переїздах;
- б) на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними;
- в) у тунелях;
- г) за видимості дороги менш як 100 м хоча б в одному напрямку;
- ґ) на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті;
- д) на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками 5.29 "Місце для розвороту" та 5.30 "Зона для розвороту".
В зображеній ситуації відсутні жодні з умов цього пункту Правил дорожнього руху. Також не має знаку 3.24 "Розворот заборонено" та розміток, які унеможливлюють розворот.
Правильна відповідь №1
Раніше ми пропонували цікаві задачі на знання правил дорожнього руху:
- Швидкий тест з ПДР: хто з водіїв має перевагу на виїзді?
- Складний тест ПДР: хто проїде перехрестя першим та останнім?
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