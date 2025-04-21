Експрес-тест ПДР — чи можна водієві розвернутися

Можна чи ні? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Чи дозволено водієві виконати розворот в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua

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Варіанти відповіді

Дозволено. Заборонено.

Розбір задачі

Для того, щоб зрозуміти, чи може водій виконати такий маневр, читаємо пункт 10.7 ПДР:

"Розворот забороняється:

a) на залізничних переїздах;

б) на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними;

в) у тунелях;

г) за видимості дороги менш як 100 м хоча б в одному напрямку;

ґ) на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті;

д) на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками 5.29 "Місце для розвороту" та 5.30 "Зона для розвороту".

В зображеній ситуації відсутні жодні з умов цього пункту Правил дорожнього руху. Також не має знаку 3.24 "Розворот заборонено" та розміток, які унеможливлюють розворот.

Фото: kyivvlada.com.ua

Правильна відповідь №1

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