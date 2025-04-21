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Быстрый тест по ПДД — можно ли водителю развернуться

21 апреля 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Экспресс-тест ПДД — можно ли водителю развернуться
Можно или нет? Рисунок: Exist.ua
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Разрешено ли водителю выполнить разворот в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua

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Варианты ответа

  1. Разрешено.
  2. Запрещено.

Разбор задачи

Тест з ПДР: чи дозволений водієві розворот?

Для того чтобы понять, может ли водитель выполнить такой маневр, читаем пункт 10.7 ПДД:

"Разворот запрещается:

  • a) на железнодорожных переездах;
  • б) на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;
  • в) в тоннелях;
  • г) при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;
  • ґ) на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;
  • д) на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.29 "Место для разворота" и 5.30 "Зона для разворота".

В изображенной ситуации отсутствуют любые из условий этого пункта Правил дорожного движения. Также нет знака 3.24 "Разворот запрещен" и разметок, которые делают невозможным разворот.

Дорожній знак 3.24 "Розворот заборонено".
Фото: kyivvlada.com.ua

Правильный ответ №1

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