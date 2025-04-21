Экспресс-тест ПДД — можно ли водителю развернуться

Быстрый тест по ПДД — можно ли водителю развернуться
Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Разрешено ли водителю выполнить разворот в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua
Варианты ответа
- Разрешено.
- Запрещено.
Разбор задачи
Для того чтобы понять, может ли водитель выполнить такой маневр, читаем пункт 10.7 ПДД:
"Разворот запрещается:
- a) на железнодорожных переездах;
- б) на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;
- в) в тоннелях;
- г) при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;
- ґ) на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;
- д) на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.29 "Место для разворота" и 5.30 "Зона для разворота".
В изображенной ситуации отсутствуют любые из условий этого пункта Правил дорожного движения. Также нет знака 3.24 "Разворот запрещен" и разметок, которые делают невозможным разворот.
Правильный ответ №1
Ранее мы предлагали интересные задачи на знание правил дорожного движения:
- Быстрый тест по ПДД: кто из водителей имеет преимущество на выезде?
- Сложный тест ПДД: кто проедет перекресток первым и последним?
Читайте Новини.LIVE!