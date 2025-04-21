Экспресс-тест ПДД — можно ли водителю развернуться

Можно или нет? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Разрешено ли водителю выполнить разворот в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua

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Варианты ответа

Разрешено. Запрещено.

Разбор задачи

Для того чтобы понять, может ли водитель выполнить такой маневр, читаем пункт 10.7 ПДД:

"Разворот запрещается:

a) на железнодорожных переездах;

б) на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;

в) в тоннелях;

г) при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;

ґ) на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;

д) на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.29 "Место для разворота" и 5.30 "Зона для разворота".

В изображенной ситуации отсутствуют любые из условий этого пункта Правил дорожного движения. Также нет знака 3.24 "Разворот запрещен" и разметок, которые делают невозможным разворот.

Фото: kyivvlada.com.ua

Правильный ответ №1

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