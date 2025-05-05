Тест ПДД с поворотом налево: как проехать велосипедисту

Как вернуть? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. По какой траектории велосипедисту разрешен поворот налево в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Траектория А. Траектория Б. Обе траектории разрешены. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

На перекрестке велосипедист намеревается повернуть налево. Для этого ему предлагаются две траектории: с левой полосы (А) и с трамвайного пути попутного направления, который находится на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств (Б).

Читаем пункт 11.8 ПДД:

"По трамвайному пути попутного направления, расположенному на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, разрешается движение при условии, что это не запрещено дорожными знаками или дорожной разметкой, а также во время опережения, объезда, когда ширина проезжей части недостаточна для выполнения объезда, без выезда на трамвайные пути".

К сожалению для велосипедиста, это правило не касается двухколесного транспорта.

Читаем пункт 11.14 ПДД:

"Движение по проезжей части на велосипедах, мопедах, гужевых повозках (санях) и всадникам разрешается только в один ряд по правой крайней полосе как можно правее, за исключением случаев, когда выполняется объезд. Поворот налево и разворот разрешается на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайных путей посередине. Разрешается движение по обочине, если это не создаст препятствий пешеходам".

Таким образом, для велосипедиста обе траектории запрещены

Правильный ответ

№4

Для того чтобы велосипедисту попасть налево, ему нужно проехать до пешеходного перехода, пересечь его пешком с велосипедом. А потом ехать дальше, держась правого края дороги (траектория В).

Ранее мы предлагали интересные задачи на знание правил дорожного движения: