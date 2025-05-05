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Интересный тест ПДД — как велосипедисту повернуть налево

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Дата публикации 5 мая 2025 20:40
Тест ПДД с поворотом налево: как проехать велосипедисту
Как вернуть? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. По какой траектории велосипедисту разрешен поворот налево в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Траектория А.
  2. Траектория Б.
  3. Обе траектории разрешены.
  4. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

Тест з ПДР: за якою траєкторією дозволений поворот ліворуч?

На перекрестке велосипедист намеревается повернуть налево. Для этого ему предлагаются две траектории: с левой полосы (А) и с трамвайного пути попутного направления, который находится на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств (Б).

Читаем пункт 11.8 ПДД:

"По трамвайному пути попутного направления, расположенному на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, разрешается движение при условии, что это не запрещено дорожными знаками или дорожной разметкой, а также во время опережения, объезда, когда ширина проезжей части недостаточна для выполнения объезда, без выезда на трамвайные пути".

К сожалению для велосипедиста, это правило не касается двухколесного транспорта.

Читаем пункт 11.14 ПДД:

"Движение по проезжей части на велосипедах, мопедах, гужевых повозках (санях) и всадникам разрешается только в один ряд по правой крайней полосе как можно правее, за исключением случаев, когда выполняется объезд. Поворот налево и разворот разрешается на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайных путей посередине. Разрешается движение по обочине, если это не создаст препятствий пешеходам".

Таким образом, для велосипедиста обе траектории запрещены

Правильный ответ

№4

Для того чтобы велосипедисту попасть налево, ему нужно проехать до пешеходного перехода, пересечь его пешком с велосипедом. А потом ехать дальше, держась правого края дороги (траектория В).

Тест з ПДР: як велосипедисту правильно повернути ліворуч

Ранее мы предлагали интересные задачи на знание правил дорожного движения:

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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