Коли відеореєстратор може розрядити акумулятор авто

Відеореєстратори. Фото: nytimes.com

Зазвичай відеореєстратори функціонують лише тоді, коли працює двигун авто. Але деякі пристрої, особливо з функцією режиму паркування, підключаються до постійного джерела живлення, тому можуть призвести до розрядження акумулятора автомобіля.

Про це написав Slash Gear.

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Як живляться відеореєстратори

Найпоширенішим джерелом живлення є порт USB або розетка 12 В від прикурювача. В такому разі живлення забезпечується лише при включеному запалюванні. Це налаштування гарантує, що відеореєстратор припинить запис, коли автомобіль вимкнеться, ефективно запобігаючи будь-якому впливу на загальний час роботи акумулятора.

Деякі вдосконалені відеореєстратори постачаються з внутрішньою батареєю або конденсатором, що дозволяє їм працювати ненадовго після вимкнення автомобіля.

Інші відеореєстратори використовують зовнішню акумуляторну батарею, яка заряджається під час роботи автомобіля та забезпечує живлення, коли автомобіль вимкнено. Цей метод також запобігає живленню відеореєстратора безпосередньо від акумулятора авто.

Для тих, хто бажає безперервного запису, можна використовувати дротове підключення до блоку запобіжників. Зазвичай це називається "режим паркування", й він фіксує будь-які рухи або удари, коли автомобіль знаходиться на стоянці. Цей варіант створює ризик розрядження акумулятора.

Як розряджається акумулятор

Відеореєстратори, які працюють у режимі паркування, можуть розрядити батарею, якщо залишити запис протягом тривалого часу без функції відключення напруги.

У цьому випадку справний автомобільний акумулятор може підтримувати відеореєстратор протягом 24-48 годин. Ймовірно, що старіші або слабші батареї можуть не витримати навіть цей час.

Раніше ми писали, навіщо в автомобіль встановлювати два акумулятори. Також пояснювали, чому заводські акумулятори служать в авто довше магазинних АКБ.